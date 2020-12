Morreu K.C. Jones, 12 vezes campeão da NBA

K.C. Jones, oito vezes campeão da liga norte-americana de basquetebol (NBA) como jogador e quatro enquanto treinador, morreu hoje com 88 anos, anunciaram os Boston Celtics, sua antiga equipa.

Um dos únicos sete jogadores a conquistar campeonatos universitários e profissionais e um título olímpico, K.C. Jones morreu num centro de assistência no Estado de Connecticut, onde permaneceu nos últimos anos para receber cuidados para a doença de Alzheimer.

O antigo base, nascido em Taylor, no Texas, em 1932, sagrou-se campeão universitário por São Francisco em 1955 e 1956 juntamente com Bill Russell, e os dois fizeram parte da equipa que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1956, em Melbourne, na Austrália.

Jones juntou-se a Russell nos Boston Celtics para conquistar oito títulos consecutivos na NBA, entre 1959 e 1966, sendo um dos quatro que ocupam o terceiro lugar entre os jogadores mais vezes campeões da liga, somente atrás de Bill Russell (11) e Sam Jones (10). Nas suas nove épocas na NBA, só não foi campeão em 1967, ano em que se retirou, com 34 anos.

Depois de uma passagem como treinador universitário em Brandeis e Harvard, juntou-se aos Los Angeles Lakers como treinador adjunto e conquistou mais um anel de campeão, em 1972.

Jones foi adjunto na equipa dos Celtics que ganhou o campeonato em 1981, antes de assumir o cargo de técnico principal e conduzir a equipa liderada por Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish aos títulos de 1984 e 1986.

O número 25, utilizado por Jones, foi retirado pelos Celtics em 1967, e o seu nome foi incluído no 'Hall of Fame' do basquetebol em 1989.