Muro do cemitério da Ponta Delgada colapsou

É mais um problema a juntar a muitos que aconteceram esta tarde em Ponta Delgada. Um dos muros de suporte do cemitério da freguesia não aguentou a pressão em consequência da acumulação de água que alagou o espaço existindo risco de mais aluimentos.

Fonte da autarquia confirmou o colapso da muralha situada a Norte, que confronta para a rampa de acesso ao porto da localidade, no entanto frisou que só amanhã, com o raiar do dia, será feita uma avaliação mais aturada à construção antiga, o que por si só suscita uma preocupação acrescida.

Para já, sabe-se que algumas ornamentações das campas dos defuntos desapareceram devido à força e à grande quantidade de água que desceu livremente rua abaixo entrando directamente para o cemitério tornando-se numa autêntica piscina como demos conta aqui.