Marítimo-Salgueiros vai para prolongamento

O Marítimo-Salgueiros chegou empatado (1-1) ao fim do tempo regulamentar e vai agora para prolongamento.

Em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, na Ribeira Brava, Braga colocou o emblema de Paranhos na frente do marcador aos 43 minutos. Já perto do final, aos 88, Rodrigo Pinho empatou, levando a decisão para mais 30 minutos de futebol no prolongamento.

O vencedor deste jogo vai receber o Sporting nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.