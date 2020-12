Marítimo oficializa saída de Lito Vidigal

O Marítimo revelou, esta noite, em comunicado assinado pelo seu presidente, ter chegado a acordo com Lito Vidigal para a rescisão do contrato que vigorava entre as partes até 2022.

De acordo com o comunicado da SAD maritimista, “não há, nem nunca houve, qualquer distanciamento”, assegurando que “depois de um processo de confinamento, foram necessários apenas 15 minutos para alcançar um excelente entendimento sem pensar, sequer, na parte financeira”.

Refere ainda o comunicado que “houve, sim, muito fair-play desde o primeiro ao último minuto, e assim continuará a ser no futuro, fruto da forma séria e dedicada como Lito Vidigal se entregou ao projecto desportivo do Marítimo”.

“Hoje, por fim, as duas partes reuniram e acertaram, a partir de agora, seguir rumos profissionais diferentes, sabendo, contudo, que, no futuro, permanecerá uma ligação forte e respeito mútuo”, acentua o comunicado.

O comunicado assinado por Carlos Pereira termina com o Marítimo da Madeira SAD a desejar as maiores felicidades ao treinador Lito Vidigal, ressalvando “o respeito e cordialidade que manteve pelo emblema, mesmo na altura das saída que hoje se concretiza”.