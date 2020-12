PSD adia resolução de divergência com a Madeira

O PSD informa que a sede nacional do partido e a estrutura do PSD-Açores assinaram um protocolo que estabelece a "transição e unificação de sistemas informáticos de inscrição, gestão de militantes, gestão de processos e pagamentos de quotas".

Em comunicado, o PSD classifica o protocolo como "histórico na vida interna do partido", já que "durante mais de 40 anos os ficheiros de militantes do PSD Nacional e do PSD Regional continham informação divergente".

"As partes acordaram numa forma processual de regularização destas situações, que não coloca em causa a antiguidade desses militantes", refere o comunicado, que assegura ainda que "o protocolo assenta no integral respeito da autonomia que é conferida ao PSD Açores, quer no que respeita ao seu modelo de organização, quer quanto à condução dos seus processos eleitorais internos".

Com este acordo, a secretaria-geral do PSD nacional e a regional dos Açores "assumem o compromisso de resolver aspetos que ocasionalmente dificultavam o funcionamento da vida interna do partido e que se faziam sentir significativamente em momentos de eleições internas".

"A par, os métodos de pagamentos de quotas eram também diferentes e, apesar de no final de 2019 se terem dado passos importantes para a resolução desta questão com a então colaboração essencial da secretaria-geral do PSD Açores, o protocolo agora assinado vem dirimir o problema em definitivo. Os militantes do PSD Açores passam a poder aceder aos meios de pagamento de quotas nacionais, reforçando a sua igualdade face aos militantes no continente", refere a nota.

Nas últimas eleições internas, em janeiro, o PSD/Madeira boicotou a segunda volta da disputa, depois de todos os votos da primeira volta na Região Autónoma da Madeira terem sido considerados nulos pelo Conselho de Jurisdição Nacional, devido a discrepâncias com o caderno eleitoral oficial.

Questionado sobre a situação nesta estrutura regional, o secretário-geral adjunto, Hugo Carneiro, afirmou à Lusa que a sede nacional está "a tentar seguir o mesmo procedimento com a Madeira".

No protocolo com o PSD/Açores, a sede nacional "compromete-se ao desenvolvimento de um conjunto de aplicativos informáticos adicionais que visam dar resposta às necessidades da organização regional do PSD Açores, processo que deverá ser concluído até fevereiro de 2021".

"Este protocolo inédito reforça a unidade do partido e constitui um passo sem precedentes na relação da sede nacional com as estruturas regionais. O PSD continua comprometido no reforço deste caminho com o propósito de alcançar um PSD mais eficiente e modernizado, próximo dos militantes e das suas estruturas", referem os sociais-democratas.