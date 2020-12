Ronaldo com novo desaire na Liga italiana

A Juventus foi ontem surpreendida em casa, pela Fiorentina somando uma 'pesada' derrota por 0-3 em jogo referente à 14.ª jornada da Liga Itália.

Com o madeirense Cristiano Ronaldo a titular, os campeões de Itália começaram o encontro praticamente a perder, quando Dusan Vlahovic apontou o primeiro golo da Fiorentina, através de uma grande penalidade.

Ao longo da primeira parte a 'Juve' tudo fez para chegar ao empate, mas o intervalo chegou com a vantagem da equipa forasteira, para além da formação orientada por Pirlo ter ficado a jogar com 10 jogadores por expulsão directa a Cuadrado à passagem do minuto 18

Já no segundo tempo e em inferioridade numérica, a Juventus nunca conseguiu ser eficaz no capítulo ofensivo, tendo vindo a permitir mais dois golos, o primeiro de Alex Sandro, na própria baliza (76 minutos) e o último por Martin Caceres (81).

Com esta derrota a Juventus manteve o terceiro lugar com 24 pontos, agora a sete pontos do líder Milan e a seis do Inter, segundo classificado, equipas que apenas entram em campo amanhã nesta 14.ª jornada.