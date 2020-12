Primeiro prémio do Euromilhões sai a um apostador no estrangeiro

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões, desta terça-feira saiu a um estrangeiro que arrecadou um prémio no valor 43.704.037,00 euros, informou hoje o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 156.220,36 euros vai contemplar 12 jogadores, nenhum de Portugal, enquanto o terceiro prémio, no valor de 48.681,69, vai ser entregue a três apostadores, nenhum em território nacional.

De referir que o sorteio do Euromilhões desta terça-feira, ditou os números 2, 10, 16, 42 e 50 e as estrelas 4 e 11.