Maior prémio do Euromilhões saiu a um apostador em França

O 'jackpot' máximo do Euromilhões, no valor de 200 milhões de euros, saiu a um apostador em França, que tem 120 dias para reclamar o prémio.

Uma pessoa em França acertou na chave do concurso 099/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, e que é composta pelos números 06 - 09 - 13 - 24 - 41 e pelas estrelas 03 e 12.

O vencedor do prémio máximo do Euromilhões tem agora 120 dias para reclamar o prémio à FDJ, organização responsável pelos jogos sociais no país.

Este 'jackpot' também é o maior de sempre a sair a um apostador europeu. O anterior máximo do Euromilhões, de 190 milhões de euros, foi ganho várias vezes, a última em novembro de 2019, no Reino Unido.

Em França, o valor mais alto registado por um vencedor foi de 170 milhões de euros, em novembro de 2012.

O segundo prémio, de 2.364.169,13 euros, vai contemplar 12 jogadores, um dos quais em Portugal, enquanto o terceiro prémio, no valor de 22.819,62 euros, vai ser entregue a 17 apostadores, dois dos quais em território nacional.