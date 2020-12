“Debate do Orçamento foi uma espécie de sorteio do Euromilhões cuja sorte sai sempre aos mesmos”

O líder do PS, Paulo Cafôfo, afirmou, esta tarde, na Assembleia, que a discussão do Orçamento Regional para 2021 “foi uma espécie de sorteio do Euromilhões cuja sorte sai sempre aos mesmos”, mas ainda assim anunciou que o seu partido vai abster-se porque “o PS não faz uma política de terra queimada como o PSD e o CDS fazem na Câmara do Funchal”.

“A verdade é que continuamos com uma economia débil, dependente da construção civil e do turismo. Um desemprego galopante e salários excessivamente baixo, nivelados pelo salário mínimo. Uma desigualdade na distribuição de rendimentos muito superior ao valor da média nacional. Não está tudo bem em não nos conformamos com esse facto”, declarou o deputado socialista, que apresentou o PS como um projecto com alternativa de desenvolvimento da Região.