Madeira com 17 novos casos de covid-19

A Direcção Regional de Saúde revela hoje a existência de 17 novos casos positivos para a Madeira, passando a contabilizar um total de 1.147 casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia

Trata-se de 1 caso importado proveniente da Itália e 16 casos de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados hoje, há a assinalar 2 casos positivos na área da saúde, tratando-se de 2 profissionais de saúde identificados no âmbito do rastreio intra-hospitalar efectuado no SESARAM. A investigação epidemiológica continua em curso.

No total, existem 305 casos activos, dos quais 68 são casos importados e 237 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 40 são não-residentes e 265 são residentes na RAM.

Há ainda 131 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.

Até à data, a Região contabiliza um total de 7 óbitos.