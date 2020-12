Há 30 anos eram anunciados aumentos significativos no preço dos transportes

A edição do Diário de Notícias de 22 de Dezembro de 1990, ainda a preto e branco - as cores só chegariam em 1993 -, tinha em manchete o anúncio dos aumentos nas tarifas dos transportes terrestres e marítimos na Região.

O secretário regional da Administração Pública, Bazenga Marques, então o elemento mais antigo do Governo Regional - integrou o primeiro governo, de Ornelas Camacho, em 1976 - anunciava aumentos, motivados, sobretudo, pelo aumento do preço do petróleo, motivado pelo conflito no Golfo Pérsico.

Para Janeiro de 1991 eram anunciados aumentos nos Horários do Funchal, táxis e na ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo.

A 'bandeirada' dos táxis passava de 120$00 (60 cêntimos) para 150$00 (75 cêntimos). Um aumento de 25% que seria contestado pelos próprios taxistas que temiam uma quebra no serviço.

Nos transportes públicos terrestres, estavam previstos aumentos de 15% em todas as tarifas. Há 3o anos, o 'bilhete de bordo' da Horários do Funchal, válido para as três zonas, era 145$00 (0,73 euros). Os bilhetes pré-comprados custavam 117$00 (0,59€) para três zonas, 88$00 (0,44€) para a zona dois e 58$00 (0,29€) para uma zona.

Os passes sociais custavam 4.050$00 (20,25€) para a zona três, 3.450$00 (17,245€) na zona dois e 2.910$00 (14,55€) na zona um.

Para os transportes marítimos, os preços também aumentavam de forma significativa. A viagem de ida e volta, entre a Madeira e o Porto Santo - o navio 'Independência' era o principal a operar na linha - custava 5.500$00 (27,5€) se fosse realizada no mesmo dia e 4.500$00 (22,5€) para estadias mais prolongadas. Os residentes no Porto Santo pagavam cerca de metade.

