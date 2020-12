Fundo de emergência pontual para 41 santa-cruzenses

O executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz reuniu esta segunda-feira com os beneficiários do Fundo de Emergência Pontual. Este é um dos programas de apoio social da autarquia que, segundo o vereador Jaime Silva, acorre a problemas pontuais na área da saúde, da habitação e também incluiu, este ano, apoios a muitos estudantes madeirenses a estudar no estrangeiro e que, pelo regulamento, não eram contemplados no programa de bolsas de estudo.

O investimento de cerca de 50 mil euros foi destinado a estudantes no estrangeiro, à compra de próteses auditivas e dentárias, ao apoio a doentes oncológicos e a arranjos pontuais em várias habitações.

Filipe Sousa destacou que a alegria que observa em quem recebe estes apoios é superior à ajuda dada e torna este compromisso social tão gratificante para quem gere a coisa pública.

O autarca confessou que gostaria de poder apoiar em montantes muito mais significativos, mas os apoios dados são os possíveis e sempre com o intuito de ir mais além, nomeadamente na área da saúde, na qual tanta gente está desprotegida por incapacidade do Serviço Regional de Saúde.

Desde 2017, este programa já apoiou um total de 63 pessoas.