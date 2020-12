RAM regista taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor de -1,5%

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) confirmou hoje, dia 14 de Dezembro, que a taxa de variação média dos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), na RAM, foi de -1,5%. O mesmo valor observado no mês anterior.

Em Novembro de 2020, as classes dos 'Transportes' e da 'Educação' foram as que registaram as maiores variações negativas, de -5,4% e -4,9%, respectivamente, refere a DREM.

Em sentido inverso, as variações positivas mais expressivas foram observadas nas classes dos 'Restaurantes e hotéis' (+2,1%) e dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (+1,4%).

No País, o IPC registou uma taxa de variação média nula (0,1% no mês anterior).

Já em relação ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, verificou-se "um aumento de 0,1% face ao mês anterior e de 1,4% face ao mês homólogo".