PPM questiona destino das cabras das desertas abatidas

O Partido Popular Monárquico Madeira (PPM M), que tem preocupações ambientais desde a sua fundação em 1974, questiona o Governo Regional e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) como está a ser feito o abate das cabras nas ilhas Desertas.

Para além de considerar “um atentado ao ambiente” o facto de abandonarem os animais mortos, o PPM entende que estes animais poderiam ser canalizados para as instituições de solidariedade social que distribuem alimentação por pessoas carenciadas e têm dificuldades em responder a tantos pedidos de ajuda alimentar. Por isso, questiona se não seria viável o transporte destes animais para a Madeira, através de embarcações com gelo e de um veterinário, para que fossem distribuídos por essas instituições. Dá como exemplo o coelho bravo que também serve para consumo humano, tal como poderia acontecer com as cabras das desertas.