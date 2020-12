Jersey atinge 1.019 casos positivos de Covid-19

A ilha do Canal registou hoje mais 109 casos positivos de Covid-19, passando a contabilizar 1.019 casos activos do novo coronavírus e 38 mortes.

Perante este cenário, o Governo de Jersey tomou medidas na passada segunda-feira, e aconselhou as pessoas a trabalhar a partir de casa, caso tenham condições para tal.

O governo advertiu ainda para não visitarem outras famílias, assim como encontros nos jardins, a menos que estejam prestando cuidados ou assistência médica.

Esta é a segunda vez, num curto espaço de tempo, que o Governo toma medidas restritivas para fazer face ao aumento de casos positivos, tendo levado ao encerramento de restaurantes, bares e hotéis. No entanto, os números continuam a aumentar a cada dia.

O Vice-Oficial Médico de Saúde, Dr. Ivan Muscat, referiu que a pandemia está a espalhar-se cada vez mais em reuniões internas, tanto em locais de trabalho como em residências.

“O contato prolongado em ambientes fechados permite que as gotículas respiratórias que podem espalhar a covid-19 tenham mais oportunidades de se dispersar e infectar outras pessoas. Isso é verdade, quer seja numa reunião entre amigos, num café ou em família. Portanto, estou pedindo à população que considerem os seus planos, minimizem a mistura de famílias e sigam esta orientação”, referiu.

Recorde-se que Joersey acolhe uma comunidade madeirense muito significativa que está preocupa com toda esta situação, sobretudo agora, com o aparecimento da nova estripe do vírus.