Jersey fecha estabelecimentos devido ao aumento de novos casos

Na ilha do Canal o número de casos voltou aumentar. Hoje, Jersey tem, pela segunda vez, o número mais alto de casos positivos desde do início de pandemia. São mais 91 casos que totalizam 731 casos activos de Covid-19.

Embora o Governo local tomasse recentemente medidas, com fecho de restaurantes, bares e hotéis, os números continuam a subir. Na ilha de Jersey reside uma comunidade muito significativa de madeirenses e que está preocupada com actual situação pandémica. João Carlos Nunes disse ao DIÁRIO que “a situação da Covid-19 está pior" e que "as coisas estão a ficar muito mal”. Adiantou que desde sexta-feira passada os hotéis, bares e restaurantes com licença de venda de álcool já não voltaram a abrir e que assim vão ficar até 4 de Janeiro.

O primeiro ministro de Jersey, senador John Le Fondré, disse: “Estamos a observar mais casos em hospitais e um crescimento contínuo no número de casos positivos na comunidade. Fomos informados sobre a taxa R actual, que está entre 1,4 e 1,9. Isso significa que cada caso está, em média, passando a infecção a mais de uma pessoa. É demais e precisamos introduzir restrições mais rigorosas para proteger a população”. O governante disse ainda que se não avançar com acções agora, a ilha pode enfrentar restrições mais rígidas. No entanto, prevê que as novas medidas conduzirão a uma redução no número de casos nas próximas duas a três semanas. “Isso não vai acontecer de imediato, pois uma mudança nas medidas leva pelo menos duas semanas para ter impacto nos números. Devemos, portanto, tomar essa acção para proteger a nossa população e o nosso sistema de saúde”, completou.