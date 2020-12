A ilha do Canal registou hoje o maior número de casos positivos desde do início da pandemia. Hoje, Jersey conta com

mais 100 casos positivos, que totalizam 881 casos activos da Covid-19.

Embora o Governo de Jersey tivesse tomado recentemente novas medidas face ao aumento de casos positivos, o que levou ao fecho de restaurantes, bares e hotéis os números continuam dia a dia aumentar.

Em Jersey reside uma comunidade madeirense muito significativa.