Madeira com mais 5 casos importados e 13 de transmissão local

A Madeira registou, esta quinta-feira, 18 novos casos de covid-19. Estamos a falar de 5 casos importados, sendo 4 provenientes do Reino Unido e 1 da Polónia e ainda 13 de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Entre os novos casos positivos há a assinalar que 5 são da área da Saúde, tratando-se de 4 doentes hospitalizados e 1 profissional de saúde identificados no âmbito do rastreio intra-hospitalar efetuado no SESARAM.

Há também a reportar mais 32 casos recuperados, pelo que a Região passa a contabilizar 816 casos recuperados, tendo neste momento 307 casos activos. Estes casos ainda activos são 72 são importados e 235 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 35 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 253 em alojamento próprio e 19 pessoas encontram-se hoje internadas, 18 na Unidade Polivalente e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19.

As autoridades encontram-se a estudar 129 novas situações relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.986 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 12.103 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.