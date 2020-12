JPP pede esclarecimentos sobre “alegada fraude” na Calheta

Élvio Sousa, do JPP, confrontou Humberto Vasconcelos com uma “alegada fraude” que o Governo ainda está a tempo de “deitar a mão”. O deputado falou sobre a polémica que envolve um projecto de reflorestação em curso, no sítio da Pedra Ruiva, na Fajã da Ovelha. Isto quando as Finanças da Calheta indeferiram alguns licenciamentos de terrenos.

O governante respondeu: “O projecto não é nosso. Apenas demos aprovação. Por isso não precisa de estar com insinuações”. O que acontecer depois do processo da aprovação será devidamente fiscalizado.

“Não encontro verbas neste orçamento para apoiar a causa animal”, nem para apoiar as associações regionais que trabalham nesta área, apontou, por sua vez, Tânia Freitas, do PS, solicitando a Humberto Vasconcelos esclarecimentos sobre o investimento previsto para este sector, ao mesmo tempo que quis saber quais as associações que já receberam as verbas no âmbito dos protocolos celebrados com a Secretaria Regional.