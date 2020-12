Governo português define medidas para passageiros provenientes do Reino Unido

O governo português já adoptou medidas para o controlo da circulação de passageiros provenientes do Reino Unido, de forma a evitar a propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, com efeitos praticamente imediatos, através da publicação do Despacho n.º 12344/2020.

Ciente da dificuldade na gestão, por parte das companhias aéreas, dos passageiros provenientes do reino Unido, com destino a Portugal sem teste negativo ao SARS-COV-2, o governo português já articulou com a ANAC que os cidadãos nacionais e legalmente residentes em Portugal que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste negativo sejam encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, ficando em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde.