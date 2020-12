"É mais importante do que nunca reforçar apoio ao sector do turismo"

Sérgio Gonçalves salienta a importância de se reforçar o apoio às empresas e ao emprego, "mais do que nunca", na sequência das restrições impostas à entrada de passageiros do Reino Unido em Portugal. O deputado do PS reage desta forma à notícia que dá conta das novas medidas que estão a ser impostas por toda a Europa em relação aos voos do Reino Unido.

O socialista lembra que "o Reino Unido é o mercado que mais contribuía para a entrada de turistas na Região", pelo que é necessário apoiar as empresas para que não se vejam forçadas a encerramentos ou despedimentos.

"Havia fortes expectativas relativamente à vacinação e toda esta situação da nova estirpe apanhou todos de surpresa", refere ao DIÁRIO. As empresas do sector do turismo deverão ser as mais afectadas, que têm "um peso de mais de 25% na economia regional".