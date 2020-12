JSD/M enaltece Orçamento Regional amigo da juventude

A JSD/M congratula-se com a proposta de Orçamento Regional para 2021, que amanhã será alvo de votação final na Assembleia Legislativa Regional, considerando-a uma proposta “de esperança e de novas oportunidades para os jovens Madeirenses”, ao integrar algumas das principais preocupações que a JSD/M tem vindo a defender, inclusive na sua Moção Estratégica, como é o caso da Consulta do Estudante Universitário no SESARAM, que arrancará em 2021.

Do ponto de vista da educação, este Orçamento contempla mais 900 mil euros para Bolsas de Estudo, mantém os Programas de formação dos jovens em contexto real de trabalho e cria um novo programa - [email protected] - que pretende implementar uma política de maior aproximação entre as empresas e os jovens finalistas, assegurando uma primeira experiência de trabalho, refere a JSD Madeira

Já ao nível da saúde, os jovens sociais-democratas destacam a Consulta do Estudante Universitário e o Programa +Visão, para apoio aos jovens na aquisição de óculos.

Na área social, este Orçamento reforça as aprovações dos Programas de Estágio e o prolongamento da sua respectiva duração, o aumento da comparticipação pública nos programas de estágio já iniciados em entidades privadas e a garantia, conforme sempre defendeu a JSD/M, de uma compensação social que protege os jovens em fim de estágios caso não fiquem integrados nos postos de trabalho.

JS/M desconhece a realidade da Madeira

“Quando temos uma JS/M que afirma que a Madeira regista as maiores taxas de desemprego, emigração e abandono escolar precoce do país e quando tal não corresponde à verdade, fica claro que esta estrutura não só desconhece a realidade regional como se revela incapaz de contribuir, seja a que nível for, para a sua melhoria”, afirma o Líder da JSD/M e também deputado eleito à Assembleia Legislativa.

Bruno Melim esclarece que “a Zona Metropolitana de Lisboa é a região do País com a mais elevada taxa de desemprego, que é nos Açores que se regista a mais alta taxa de abandono escolar e que a Madeira é, do ponto de vista da emigração, a única região do País, a par do Norte e de Lisboa, que contribui para o aumento da população real de Portugal”.

Valorizando a proposta de Orçamento Regional para 2021, Bruno Melim não deixa de afirmar que, do ponto de vista da redução dos impostos, o PSD só não foi mais longe porque a Assembleia da República chumbou uma proposta do PSD/M, subscrita também pelos deputados da Madeira, que visava o alargamento do IRS jovem a todos os jovens que auferissem de rendimentos da categoria B.