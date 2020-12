A via rápida apresenta-se sem complicações, esta segunda-feira. Há apenas a registar algum abrandamento em alguns nós de acesso, mas sem 'atrasar' demasiado os condutores.

Na Avenida do Mar registam-se as habituais demoras no acesso e circulação na rotunda da Autonomia, bem como alguma demora na circulação na Rua 5 de Outubro.

O trânsito apresenta algumas complicações junto à rotunda do Hospital do Funchal e Escola Horácio Bento de Gouveia.