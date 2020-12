A oito dias do Natal trânsito ainda complica

Na próxima sexta-feira é dia de Natal e certamente haverá menos trânsito nas estradas, mas nesta conte com as habituais demoras. Na despedida das escolas para as férias da quadra há ainda pressão nos acessos ao centro do Funchal, a começar pela descida junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e Hospital Dr. Nélio Mendonça. Na Rua 5 de Outubro o laranja passa em algumas zonas para o vermelho, enquanto na 31 de Janeiro fica-se apenas pelo laranja.

Na via rápida de assinalar dificuldades mais sentidas nos acessos dos Viveiros. Os de São Martinho, Santo António, Campo da Barca e Boa Nova registam alguma procura, mas sem grandes paragens.