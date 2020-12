Portugal aplica restrições ao voos provenientes do Reino Unido

Na sequência da evolução da situação epidemiológica em terras de Sua Majestade, o Governo da República determinou este domingo que apenas são autorizados a entrar em território nacional, a partir da meia-noite desta segunda-feira, os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal.

O anúncio feito pelo gabinete do Ministro da Administração Interna veiculou há instantes aquelas que serão as medidas aplicáveis aos voos provenientes do Reino Unido e acrescentou que estes passageiros têm de apresentar, à chegada a Portugal, comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo.

Nova variante do vírus já está noutros países europeus A nova variante do coronavírus detetada no Reino Unido pode já ter infetado cidadãos de vários países europeus, afirmou hoje o professor de fármaco-epidemiologia da Universidade de Oxford Daniel Prieto-Alhambra.

Os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito; Neste caso, os cidadãos terão de ficar em isolamento, nos termos definidos pelas autoridades de saúde.

O MAI indica ainda que em Portugal não se confirma a circulação desta variante do SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido, de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de Novembro e da segunda vaga.