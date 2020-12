Pai Natal visita aprendizes da Banda Municipal de Câmara de Lobos

Os aprendizes da Banda Municipal de Câmara de Lobos serão surpreendidos com a visita do Pai Natal na manhã de quinta-feira, 24 de Dezembro, entre as 9h e o meio-dia.

A iniciativa surge numa altura em que a tradicional festa da chegada do homem de barbas brancas à Banda Municipal foi cancelada devido à pandemia. A forma encontrada para levar alegria nesta época festiva a miúdos e graúdos, foi convidar o Pai Natal a percorrer as casas dos 42 lobitos para oferecer miminhos de Natal.