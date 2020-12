Albuquerque anuncia novas medidas para o Natal e Ano Novo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, promoverá, na próxima segunda-feira, dia 21 de Dezembro, pelas 17 horas, uma conferência de imprensa, via videoconferência, a partir da Quinta Vigia, acaba de anunicar o gabinete da presidência.

No decurso da mesma será feito um balanço das medidas tomadas ao longo dos últimos tempos e serão também anunciadas as novas medidas a vigorar na quadra natalícia e no fim-de-ano, no âmbito do controlo da pandemia de covid-19.