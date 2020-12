Já aterrou na Madeira o segundo voo com emigrantes luso-venezuelanos

Depois de ao início desta manhã terem chegado à Madeira 89 emigrantes provenientes da Venezuela no primeiro voo da TAP (TP1699), acabam de ‘aterrar’ em Santa Cruz mais 41 emigrantes luso-venezuelanos que viajam a bordo do A321 da TAP (TP1685) chegou há instantes à Madeira também proveniente de Lisboa.

Hoje são ainda esperados mais 19 luso-venezuelanos que deverão viajar no voo da TAP (TP1697) que tem chegada prevista à Região a meio da tarde.

Ao todo são quase centena e meia de passageiros luso-venezuelanos que este domingo deverão chegar à Madeira, via Lisboa, depois de terem embarcado em Caracas naquele que foi o último voo especial deste ano organizado pelo Consulado-Geral de Portugal em Caracas em conjunto com diversas agências de viagens locais, com a TAP Air Portugal a ser a companhia a estar envolvida nesta operação antes do Natal.

Trata-se do sexto voo extraordinário e último deste ano autorizado pelas autoridades venezuelanas uma vez que as ligações aéreas regulares de companhias internacionais, como a TAP, continuam suspensas.

No Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo a dar as boas-vindas e a reforçar a sensibilização junto destes emigrantes para as medidas profilácticas em vigor, tem estado o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu. Que tem chamado a atenção “para o período de confinamento obrigatório entre o primeiro e segundo teste”, condição que os emigrantes já desembarcados manifestaram ter tido conhecimento prévio, uma vez que o Governo Regional teve particular preocupação de transmitir essa informação através do Consulado em Caracas.

Para todos estes emigrantes que hoje e nos próximos dias venham a desembarcar na Madeira – tal como residentes e estudantes -, significa que estão ‘obrigados’ a passar este Natal em isolamento profiláctico, uma vez que o segundo teste só deverá ocorrer entre o 5º e o 7º dia após o desembarque.