Subsídio de Natal em crise na Madeira

Bom dia! O subsídio de Natal está em 'crise' para os trabalhadores madeirenses. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que os Sindicatos da Hotelaria e do Comércio e Serviços têm recebido cada vez mais queixas de trabalhadores que denunciam, também, a existência de salários em atraso. A inspecção já foi chamada a intervir.

Outros assuntos em destaque

Joel resolve ‘crise’ de cabeça: Mais de dois meses depois, o Marítimo venceu na I Liga, com um triunfo diante do Belenenses SAD por 1-0 e deixa último lugar. Hoje, o Nacional joga em casa do campeão FC Porto.

Incapacidade de laboratório compromete dupla testagem: Passageiros rastreados à chegada estão a ser informados que não vão ser contactados para realizar o segundo teste, isto na 'ressaca' do novo máximo diário de casos positivos registados na Madeira: 43. Destes, 31 são de transmissão local.

43 novos casos na Madeira São 12 casos importados e 31 casos de transmissão local

Crianças encantadas com 'Vila Compasso': Estreia do espectáculo de Natal do DIÁRIO trouxe magia às famílias. Para hoje e amanhã estão previstas seis sessões.

Governo cria agrupamento para produtores de banana: Despacho do executivo madeirense clarifica que a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural quer congregar quem se dedica à produção de Banana da Madeira.

