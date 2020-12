DRETT realizou acções de monitorização aos operadores de Transporte Rodoviário

A Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres (DRETT) realizou, entre os dias 11 e 15 de Dezembro, um conjunto ações de monitorização aos operadores de Transporte Rodoviário de Passageiros da Região - Horários do Funchal S.A., Companhia de Carros de S. Gonçalo, S.A., Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda., Sociedade de Automóveis da Madeira, Lda. e Empresa de Autocarros do Caniço, Lda. - ao abrigo dos Contratos de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros.

"As referidas ações foram realizadas pela divisão de Mobilidade Terrestre, a quem compete o acompanhamento, a monitorização e a fiscalização da operação e gestão dos transportes integrados e intermodais, bem como das áreas relacionadas com a mobilidade terrestre", adiante a nota de imprensa.

"A ação, levada a cabo pela direção regional, teve como principal objetivo garantir a segurança dos passageiros e profissionais do setor, no atual contexto de pandemia", refere o mesmo comunicado.

"Foram monitorizadas 55 carreiras de serviço urbano e interurbano, nos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santana e Machico. As carreiras monitorizadas cumpriram, maioritariamente, os 2/3 da ocupação, sendo que, durante a tarde, foi notório um aumento do número de passageiros, tendo de imediato sido desencadeadas as devidas diligências para salvaguardar o cumprimento da ocupação estabelecida", acrescenta a DRETT.

A DRETT continuará "a desencadear ações de monitorização de forma a contribuir para segurança dos utilizadores de Transportes Públicos de Passageiros".