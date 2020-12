INATEL Funchal promove campanha solidária para ajudar Centro da Mãe

Campanha Solidária de Natal 2020 é uma das iniciativas que a INATEL Funchal concretiza no âmbito de um conjunto de campanhas regionais desenvolvidas com objectivos sociais, cuja entidade beneficiária escolhida é o Centro da Mãe.

A esta campanha juntou-se a Câmara Municipal do Funchal, com um ponto de recolha no Mercado dos Lavradores e a Estética Madeira by Oriflame, com pontos de recolha, em todos os seus espaços, Madalenas, São Martinho e Liceu, que decorrerá até 16 de Dezembro.

As pessoas que queiram deixar o seu donativo devem fazê-lo nestes pontos de recolha ou na sede da INATEL, na Rua da Queimada de Baixo, no Funchal.