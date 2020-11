Câmara de Lobos vence prémio pelas políticas de inclusão

O município de Câmara de Lobos foi premiado, pelo segundo ano consecutivo, com a distinção Inclusivo E+, pelas boas práticas na área da Equidade e Inclusão, atribuída pelo grupo de trabalho Equidade & Inclusão (GTE&I) da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação. Um prémio que é atribuído por ocasião do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado a 3 de Dezembro.

Este prémio resulta da adesão do município, desde 2018, à iniciativa europeia Network for Role Models/ Modelos Inspiradores que envolve várias cidades inclusivas no país. Em Câmara de Lobos, o projecto está a ser desenvolvido em parceira com a Associação dos Amigos das Artes – Metaphora que tem promovido diversas acções de sensibilização dirigidas a jovens com idades entre os 13 e os 30 anos.

Sónia Pereira, vice-presidente da Câmara e responsável pelos pelouros da Educação e Juventude, diz que o município de Câmara de Lobos, enquanto Cidade Educadora e de Aprendizagem, reconhecida pela UNESCO, “compromete-se activamente com os princípios da Igualdade, Inclusão e Cidadania, quer na governação, quer nas políticas, sendo este um pilar fundamental de desenvolvimento local”.

O município far-se-á representar no V Seminário Erasmus+ Equidade e Inclusão, a 25 de Novembro, em formato online, assegurando a maior participação possível junto das estruturas sociais e políticas para uma temática tão relevante na nossa sociedade.