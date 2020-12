Fernando Silva sagra-se campeão nacional de singular homens de badminton

Fernando Silva, do Club Sports da Madeira, sagrou-se campeão de singular homens na categoria de Veteranos B de Badminton, no Campeonato Nacional de Veteranos Época 2019/20, uma prova do calendário oficial da FPB e que decorreu esta terça-feira no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha.

Fernando Silva também competiu na categoria de Veteranos A, prova onde conquistou o título de vice-campeão de pares homens em dupla com Paulo Oliveira (CAO).