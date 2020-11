Vento chegou ao 'laranja' esta madrugada no Caniçal

O vento forte chegou a atingir os 96 km/h no Caniçal, fazendo a localidade a Leste da ilha tocar o aviso laranja, nesta madrugada de 27 de Novembro.

Os registos mais significativos, entre a meia noite e as 8 horas de hoje, nas estações do IPMA na Região foram os seguintes: 99 km/h Chão do Areeiro; 96 km/h Caniçal/Ponta de S. Lourenço; 88 km/h Ponta de S Jorge; 77 km/h Prazeres; 74 km/h Santa Cruz/ Aeroporto e Porto Santo/Aeroporto.

Todos estes registos enquadram-se no aviso amarelo, à excepção do Caniçal (refira-se que embora o Chão do Areeiro tenha registado um valor mais alto, o critério para atribuição dos avisos é diferente para as zonas altas).

A precipitação extrema também voltou a atingir valor de aviso amarelo no Pico do Areeiro (12,7 mm/1h) esta madrugada.

Por outro lado, já não se registam temperaturas negativas. A temperatura mais baixa (até às 8 horas) era de 2,9ºC no Pico do Areeiro.

Recorde-se que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a Madeira apontam para uma sexta-feira marcada por aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e nas terras altas, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, até ao início da manhã.