Está lotado o covidário do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O covidário do Hospital Dr. Nélio Mendonça atingiu a sua lotação máxima. Fruto desta capacidade que foi excedida, existem cinco doentes a ocupar uma nova área no 1.º piso da referida unidade hospitalar.

Sabe o DIÁRIO que cerca de 10 doentes já tinham sido encaminhados, na terça-feira, para outras enfermarias, de forma a disponibilizar esta área (Piso 1 - Nascente) para os doentes com covid-19. A opção por este espaço prende-se pelo facto de ser o único com ligação directa ao covidário, embora com algumas limitações.

Fonte do SESARAM confirmou igualmente ao nosso matutino que a área das consultas externas vai sofrer alterações, de forma a precaver um hipotético aumento de internamentos devido ao novo coronavírus, na Madeira.

Recorde-se que ontem, de acordo com o boletim epidemiológico, 15 pessoas encontravam-se internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 14 na Unidade Polivalente e uma na Unidade de Cuidados Intensivos.