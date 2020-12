Governo "prejudica municípios que não são do PSD"

Beto Mendes, do Partido Socialista, acusou o Governo Regional de não apoiar da mesma forma os municípios. “O Governo prejudica os municípios que não são do PSD. Já aconteceu em outros orçamentos e acontece no orçamento para 2021”. O deputado falou em concreto dos problemas sentidos pelos agricultores e empresários do concelho do Porto Moniz.

"O Porto Moniz só pode se queixar de si próprio", respondeu Humberto Vasconcelos, dizendo que o concelho não tem levado a aprovação projectos com qualidade técnica.