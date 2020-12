Secretário de Estado tem terça-feira “última oportunidade para defender o CINM”

A audição ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, agendada para terça-feira na Assembleia da República, será a “última oportunidade para defender o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). Pelo menos é assim que o entende a deputada Sara Madruga da Costa (PSD), a propósito da audição que resultou de um requerimento do BE e do PS para abordar a investigação da Comissão Europeia a propósito do III e IV regimes da praça madeirense.

“O Governo da República tem, agora, uma última oportunidade para defender o CINM na Assembleia da República e é isso que esperamos que aconteça, que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais faça aquilo que não fez até agora, que é defender a Madeira, o CINM e a sua importância estratégica para o País e para a internacionalização da economia nacional", refere a deputada madeirense numa nota divulgada esta tarde. "Defender o CINM no parlamento nacional é o mínimo que o Governo da República pode fazer, depois de o PS ter inviabilizado a nossa iniciativa que resolvia, definitivamente, por três anos e ainda em 2020, a prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca a partir do dia 1 de Janeiro do próximo ano", recorda Sara Madruga da Costa, vincando que aquilo que espera é que o Governo central assuma a postura de sentido de Estado que lhe tem faltado quanto aos interesses desta Região.

Paralelamente, a deputada também conta ver “uma grande firmeza da parte do Governo da República perante os habituais ataques ao CINM da extrema esquerda”, referindo-se ao BE, PCP e PAN. Sara Madruga da Costa voltou a lamentar que o PS tenha rejeitado, na sexta-feira passada, “aquela que era uma boa solução para o CINM e que graças a esse voto contra o parlamento tenha ficado impossibilitado de iniciar o procedimento legislativo em 2020 de prorrogação dos benefícios fiscais do Centro".