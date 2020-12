Madeira vai avançar com estratégia regional para os animais errantes

O deputado do PCP, Ricardo Lume, desafiou o Governo a criar em 2021 um plano de resposta regional para os animais errantes.

“Este governo regional liderou o processo da causa animal. É um trabalho que está a ser feito em algumas câmaras, mais do que outras”, lembrou o secretário regional, acrescentando mesmo que a Madeira foi pioneira em medidas. “Fomos a primeira região do país a proibir o abate dos animais errantes”.

Humberto Vasconcelos disse que é intenção também do Governo Regional criar a figura do Provedor do Animal.