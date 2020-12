Iglésias promete avançar com queixas no Ministério Público

O líder parlamentar do PS acusou o vice-presidente do GR, no decorrer do debate do Orçamento da Região 2021 na ALM, de ser um “mentiroso compulsivo” e referiu os negócios como a aquisição da SDM e os acordos com empresas de construção, no mandato anterior.

Miguel Iglésias também referiu a questão das operações portuárias e outras em que “quem fica sempre a ganhar são os grandes grupos empresariais”.

O PS, garante, vai levar todas as questões ao Ministério Público porque considera que há irregularidades claras.

Na resposta, Pedro Calado disse que “não há nada de novo” nas acusações do PS e garante que dorme “muito bem e de consciência tranquila”.

“Pode ir ao MP, pode ir ao Tribunal de Contas, pode ir ao Vaticano que não me preocupa”, desfia.