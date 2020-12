O orçamento e plano de investimentos da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Regional ascende a 58 milhões de euros e “mente quem afirma que há falta de consideração do Governo Regional para com o sector agrícola”, disse, esta tarde, o secretário Humberto Vasconcelos, no arranque do debate na especialidade sobre o sector que tutela.

O governante deu nota de alguns dos apoios em 2020, sobretudo num ano em que estiveram concentrados no combate à pandemia, nomeadamente o apoio de 3 milhões de euros, sob a forma de montante fixo e não reembolsável; a criação de uma linha de crédito de cinco milhões de euros, com juros bonificados a 100%, para apoio aos sectores agrícolas e agroalimentar; subsídio de 400 mil euros a fundo perdido para as empresas transformadoras do Vinho Madeira; ou a criação de um 'call center' para apoio às candidaturas ao Pedido Único de 2020, para cerca de 12 mil agricultores.

"As verbas para o sector agrícola crescem em 2021", garantiu.