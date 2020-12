Tap e bazuca europeia em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Estado paga metade das rendas das lojas: Subsídio para comércio, cafés e restaurantes"

- "Europa dá luz verde aos milhões da bazuca"

- "Standard Liège-Benfica (2-2): Águia passa sem brilho"

- "Morte de Sara: Imagens do acidente entregues à justiça"

- "Pensionistas da CGA: 14.864 reformados têm mais de 90 anos"

- "Escândalo do SEF: Marcelo aperta Cabrita"

- "Recurso: Exceção adia processo da 'Máfia do Sangue'"

- "Contrato polémico: Empresa de comunicação gera mal-estar na TAP"

- "1956-2020: Rossi, o mago do Mundial 82"

- "1935-2020: Armando Soares, toureiro"

Público:

- "Acordo histórico: Europa desbloqueia fundos de 1,8 biliões de euros"

- "BCE injeta mais 500 mil milhões para combater a crise"

- "Provedora de Justiça chumba quarto de isolamento no SEF do aeroporto"

- "Educação: Pandemia obriga escolas a adaptar regras de avaliação"

- "Após o Natal: Suíça impõe quarentena a portugueses que regressem"

- "Jonathan Uliel Saldanha: Ele dá-nos um dos melhores discos de 2020"

- "Redução em 2021: TAP corta já 230 milhões em custos com trabalhadores"

Jornal de Notícias:

- "Marcelo questiona existência do SEF e exige mudança dos protagonistas"

- "Centros de saúde pedem reforços para vacinar"

- "Covid-19: Alívio das restrições anima comerciantes"

- "Empresas: Apoio até 12 mil euros para pagar as rendas"

- "Mirandela: Médico acusado de homicídio por negligência ao não detetar enfarte a doente"

- "Deficientes: Denúncias de discriminação sobem 40%"

- "TAP: Governo assume injeção de 970 milhões no próximo ano"

- "Porto: Aprovado segundo prédio junto à Ponte da Arrábida"

- "Liga Europa: Braga e Benfica avançam em segundo"

- "Boavista: Jesualdo rende Vasco Seabra no comando das panteras"

- "Paolo Rossi: Herói do Mundial de 1982 morre aos 64 anos"

Jornal i:

- "2020 já é o ano com mais mortes no país desde que há registos"

- "Estrada. Reequacionar a vida depois de sobreviver a um acidente"

- "Entrevista a Maria do Céu Cunha, a Tia Céu, que não desiste de ajudar quem precisa com cabazes de comida que envia para o país inteiro: 'A fome não tem terra nem cor. Onde é preciso estou lá para ajudar'"

- "Presidente arrasa SEF e quer saber se é preciso substituir equipa toda"

- "'Europa avança'. Bazuca recebe finalmente luz verde"

- "Eleições. Presidenciais com 15 debates a partir do dia 2 de janeiro"

- "Hóquei no gelo. Abusos sexuais denunciados por jogadores"

- "Brexit. Londres quer um ponto final até domingo"

Negócios:

- "Apoio às rendas chega a 95% do comércio"

- "Estado vai pagar até 50% do custo do arrendamento"

- "Novas medidas chegam a empresas com dívidas ao Fisco e à Segurança Social"

- "Trabalhadores com salário mínimo caem a pique com a crise"

- "Casa é o fundo de emergência para a reforma"

- "Vacinas não chegam para dar mais gás à economia"

- "Leão quer reforçar Novo Banco sem retificativo. Pode?"

- "Galp estreia postos de carregamento ultrarrápidos"

- "Europa chega a acordo para disparar bazuca de 1,8 biliões"

- "Reportagem: O ambiente como modo de vida"

- "Entrevista a Sandra Tavares da Silva: O trabalho das mulheres enólogas por vezes não é levado tão a sério"

Jornal Económico:

- "Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, faz um balanço da aprovação do OE2021 com muitas críticas ao PSD e ao Bloco de Esquerda: 'O Bloco de Esquerda fez uma avaliação estratégica do seu afastamento'"

- "Governo receia reformas antecipadas na TAP"

- "Finanças prorrogam regime da zona franca da Madeira por mais um ano"

- "Banco Central Europeu: Lagarde carrega 'bazuca' europeia com mais 500 mil milhões de euros"

- "Conferência do JE e BDC: CEO da Ryan Air debate futuro da aviação com Miguel Frasquilho e José Luís Arnaut"

- "Plano de recuperação: Conselho europeu chega a acordo para desbloquear fundos de apoio à retoma"

- "Novas medidas de apoio: Empresas vão ter apoio a fundo perdido para pagar rendas"

- "Tecnologia: Executivo espera reprivatizar Efacec no prazo de seis meses"

Expresso:

- "Marcelo conta com esquerda para segurar Governo até 2023: 'Não vejo razões para duvidar'"

- "Entrevista a Maria José Morgado quando abandona o Ministério Público: 'O meu lema foi sempre luta dura e vida simples'"

- "Morte no aeroporto: PS e Belém apertam cerco a Cabrita"

- "Pedro Nuno Santos: 'Queria a TAP votada no Parlamento. Perdi. É pena'"

- "Covid-19: Vacinação por ordem de inscrição para não prioritários"

- "Natal sem restrições pode causar mais 1500 mortes"

- "Factor K: 10% dos infetados geram 80% dos casos"

- "Testes para o Natal esgotados em vários laboratórios"

- "Doentes deixados horas à espera em ambulâncias"

- "Reportagem com os primeiros vacinados no Reino Unido"

- "Estado poupa 1.289 milhões de euros em juros na pandemia"

- "Críticas no CDS chegam à direção"

- "Como Trump poderá atrapalhar Biden"

- "Ex-museu vai ser casa de luxo de 30 milhões de euros"

A Bola:

- "Standard Liège-Benfica (2-2): Mínimos europeus: De nada valeria, é verdade, mas águia nem conseguiu fazer a sua arte"

- "SC Braga-Zorya (2-0): Missão cumprida"

- "FC Porto: Oportunidade perdida para Felipe Anderson"

- "Sporting: Milan insiste em Nuno Mendes"

- "Sporting-P. Ferreira: Amorim não vai facilitar"

- "Boavista: Jesualdo Ferreira aceitou o desafio"

Record:

- "Standard Liège-Benfica (2-2): Bateu na trave: Águia perdulária só conseguiu o empate"

- "SC Braga-Zorya (2-0): Nas calmas"

- "Sporting-P. Ferreira: Amorim não facilita"

- "Boavista: Jesualdo é o treinador"

- "FC Porto: Diogo Leite mais valioso"

- "Pinto da Costa fala em desprezo do Governo: 'Futebol voltou a colocar o país no topo do mundo'"

O Jogo:

- "Braga-Zorya (2-0): Só faltou o 1.º lugar: Guerreiros superam pontuação do Benfica (13 pontos) e Portugal segura 6.º posto do ranking da UEFA"

- "Júlio Ferreira campeão da Europa em Taekwondo"

- "FC Porto: João Mário está seguro até 2025"

- "ST Liège-Benfica (2-2): Pontaria ao nível da defesa"

- "Sporting-P. Ferreira: Leão vai com tudo"

- "1961-2020: Carlos Machado [jornalista de O Jogo]"