No DIÁRIO desta terça-feira, fique a saber que a Região dá 5 milhões pela SDM. A avaliação do Governo é feita com base na exploração da actividade apenas para os próximos 4 anos e não para os 7 que ainda faltam para o fim da concessão.

Luta contra a pandemia rende prémio, é o outro tema em grande destaque na primeira página de hoje. A resposta da Madeira à Covid-19 é distinguida internacionalmente. No âmbito da covid-19, saiba que o SESARAM admite transmissão no interior dos hospitais e que, ontem, a Região registou a sexta morte e mais 20 novos casos positivos, sendo 12 de transmissão local.

Com o Natal a chegar, o padre e escritor José Luís Rodrigues propõe reflexão sobre verdadeiros valores: Havia um “certo exagero” à volta das missas do parto. Celebrações religiosas arrancam hoje sem convívios no final.

saiba também que este foi o pior ano de sempre para os casamentos e que a Madeira segura estrelas Michelin.

