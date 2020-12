'Jaulas' dominam debate sobre o Mar e Pescas

A deputada do Partido Socialista, Olga Fernandes, foi dura nas críticas ao Governo Regional, que, explicou, se prepara para licenciar novas áreas para a aquacultura no concelho da Ribeira Brava. Uma medida que não é do agrado da população e trará impactos negativos, nomeadamente para o sector do turismo.

O secretário regional do Mar e Pescas explicou que não há “um novo licenciamento” para a aquacultura na Ribeira Brava. O que acontece é que a empresa que já gere as ‘jaulas’ naquele concelho pediu autorização para aumentar o projecto. Teófilo Cunha disse mesmo que, em época de pandemia, a Região não pode perder a oportunidade.