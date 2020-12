Governo não vai pagar gasolina para “andarem a dar voltas pela ilha”

“O Governo vai apoiar em 10 cêntimos por cada litro de gasolina para os pescadores profissionais”, mas é uma medida ainda em estudo e que estará sujeita a regras, explicou o secretário regional Teófilo Cunha, explicando que não podem pensar que o Governo vai apoiar o pagamento de gasolina para “andarem a dar voltas pela ilha”.

O governante respondia ao deputado do PCP, Ricardo Lume, sobre o novo subsídio que a Secretaria vai conceder aos pescadores.

O deputado comunista deixou ainda algumas questões relacionadas com o excedente de peixe-espada-preto no mercado regional, não percebendo por isso que o preço do produto não baixe para o consumidor em geral.