XXVIª edição da Semana Cultural da Ilha aponta às "Tradições locais e inovar com musicoterapia"

Com a presença do Presidente da AFERAM, António Vale, e Conselheiros Técnicos, Daniela Sousa e Alexandre Rodrigues, fez-se a apresentação e explicação da exposição "Coberturas de cabeça: Carapuças, Barretes, Chapéus, Lenços e Mantilhas", e assim, mais uma vez, nasce o resultado das "vivências" e informações recolhidas ao longo dos anos no âmbito do "folclore", informa a organização numa nota de imprensa a dar conta do que aconteceu hoje, no sétimo dia do evento.

De seguida, Sara Teixeira e Patrícia Júlio, falaram da temática "inovar com musicoterapia", explicaram o que é um musicoterapeuta, a quem se dirige esta forma de improvisação e estímulo do cérebro e de outras atividades referentes à musicoterapia.

Mónica Ascensão cantou e encantou todos os telespectadores do canal naminhaterra e do facebook da Casa do Povo, dando brilho a esta XXVIª Semana Cultural da Ilha, uma organização da Casa do Povo da Ilha.

Relembra-se que esta XXVIª edição da Semana Cultural da Ilha, apresenta-se em formato digital e sem público presente.

Amanhã, domingo, 13 de Dezembro, a organização da Casa do Povo da Ilha, programou o seguinte:

13h00- 15h00: Transmissão de Programa "Semana Cultural da Ilha", pela rádio Santana

15h00: Fast talk "Desafio", Zélia Encarnação - coordenadora da Universidade Sénior da Riberia Brava

15h15: Varejenta & Amigos

Acrescente-se que todas as informações podem ser consultadas no facebook da Casa do Povo da Ilha e através da transmissão em direto no canal naminhaterra.com.