Grupo Sousa na Direcção do GRACE até 2023

O Grupo Sousa mantém-se na Direcção do GRACE para o triénio 2021-2023, naquela que é a maior Associação Portuguesa dedicada à Responsabilidade e Sustentabilidade Corporativa em Portugal, actualmente com 183 empresas associadas.

Representado por Pedro Amaral Frazão, administrador do Grupo com o pelouro da Responsabilidade e Sustentabilidade Corporativa, esta participação na Direcção do GRACE constitui a reafirmação do compromisso do Grupo Sousa na adesão às melhores práticas e promoção da Responsabilidade Corporativa a nível nacional.

Recorde-se que em Novembro de 2019 foi lançado o Cluster GRACE-Madeira, primeiro Cluster Regional do GRACE, contando actualmente com a participação permanente dos Associados Alberto Oculista, A Confeitaria Delta, Dupla DP, FN Hotelaria, Grupo Sousa, Ilha Peixe e Pestana.

As actividades iniciais deste Cluster regional estiveram centradas nos apoio aos seus membros durante a fase mais intensa da pandemia, estando a avaliar a possibilidade de desenvolver projectos nalguns domínios de intervenção social em parceria com entidades da Economia Social.