PSD-M diz que investimento público é "decisivo" para o emprego em 2021

O Grupo Parlamentar do PSD deu, neste sábado, a garantia de que o investimento público é para continuar e reforçar no próximo ano, estando previstos, para esse efeito e no Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) mais de 800 milhões de euros.

Através de comunicado, dizem os social-democratas que este investimento público que se consagra é uma das prioridades do Governo Regional para 2021, na base de um Orçamento “que, alicerçado no equilíbrio entre o rigor das contas públicas, as respostas sociais e a necessária dinamização económica, encontra, no investimento público, uma alavanca ainda mais importante, nesta fase pandémica, até do ponto de vista da recuperação da economia e da manutenção do emprego”.

O deputado Gualberto Fernandes explica que o esforço que este Orçamento traduz ao nível do investimento público enaltece o facto das verbas inscritas nesta área serem destinadas a toda a Região e, especialmente, à habitação, à saúde e à segurança e protecção das populações. Aliás, a este propósito, fez questão de afirmar que, por exemplo, estão reservados cerca de 130 milhões de euros na área da protecção de pessoas e bens e 26,8 milhões de euros para a habitação.

“As soluções de que a nossa população mais precisa, seja do ponto de vista da saúde, do social, mas, também, da sua segurança, estão salvaguardas neste Orçamento Regional e é nosso objectivo continuarmos a investir em todas as intervenções que garantam essas mesmas respostas, como é exemplo esta obra na Ribeira de Santa Luzia, que, além de requalificar e valorizar esta zona da cidade do Funchal, vem, sem dúvida, dar mais segurança a todos os seus residentes” Gualberto Fernandes, deputado do PSD-M

Destacou ainda a preocupação "evidente" neste Orçamento Regional em não descurar aquelas que foram, desde a primeira hora, as grandes prioridades e linhas de actuação assumidas pelo Governo Regional.