Marítimo lidera zona sul da Liga Revelação

A formação de sub-23 do Marítimo deslocou-se, esta manhã, ao reduto do Portimonente e registou mais uma vitória, agora por por 2-1, em jogo da 13.ª ronda Zona Sul da Liga Revelação.

Rodrigo Dias adiantou a formação algarvia aos sete minutos, mas os insulares deram a volta ao marcador, com um 'bis' de Jefferson Kibe, aos 35 e aos 87 minutos.

Com esta vitória, o Marítimo assume provisoriamente a liderança da Zona Sul, com 22 pontos, mais um do que Estoril, que tem menos um jogo, e do que o Benfica, e mais três do que o Belenenses SAD, que também tem menos um jogo.