“Eu própria não estou satisfeita com esta situação”

Augusta Aguiar respondia ao deputado do JPP, Élvio Sousa, dizendo que não consegue apoiar todas as famílias, como pretendido pela Secretaria da Inclusão e Cidadania, porque não há ainda uma “interconexão de dados” entre os diferentes serviços, nomeadamente com o Instituto de Emprego da Madeira. E aqui culpou o PS, que em termos nacionais, chumbou um diploma que permitia esse acesso aos dados.

Sobre as críticas de Ricardo Lume, do PCP, ao trabalho feito no âmbito do emprego e que é baseado na “precariedade laboral”, a governante lembrou, por exemplo, que na medida de emprego destinada ao empreendedorismo de desempregados, que foram investidos, desde 2015, 6,4 milhões de euros, com a criação de 373 novos projectos e 647 novos postos de emprego.