Há 21 anos, o Governo preparava-se para adquirir a piscina da Matur

A edição do DIÁRIO de 16 de Dezembro de 1999 dava conta do interesse do Governo Regional em adquirir a piscina olímpica da Matur. Uma aquisição que iria custar 900 mil contos.

A primeira página informava também que o juiz do Tribunal Judicial de Santa Cruz tinha ordenado ao empresário António Lopes a entrega do prédio ‘Vila Surpresa’ à Santa Casa da Misericórdia do Funchal. Uma primeira decisão da Justiça que surgiu na sequência de uma providência cautelar interposta pela Santa Casa ao ver o imóvel ocupado por outro alegado proprietário.